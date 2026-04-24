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YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【レビュー】10ギガ光回線におすすめ！Wi-Fi 7「TP-Link製 Archer BE805(BE19000)」Wi-Fiルーター！通信速度/ルーター交換/TP-Linkアプリ初期設定」を公開した。IT系現役会社員のネコさや氏が、10ギガ光回線の性能を最大限に引き出す最強クラスのルーターを検証し、その別格の実力を明らかにしている。



ネコさや氏は「Archer BE805」の最大の強みとして、WAN側とLAN側の両方に10ギガ対応ポートを搭載している点を強調。「10ギガのポートが1つしかないものも多い」と指摘し、2つのポートを備える同製品ならば「回線の性能を最大限に生かせる」と解説した。さらに最新規格のWi-Fi 7に対応しており、複数のバンドを同時に使用できるMLO機能によって、通信速度と安定性が大幅に向上しているという。



実際の通信速度検証では、ルーター付近で下り3.2Gbpsという驚きの数値を記録した。2階の離れた部屋や電波が届きにくいお風呂場でも、10本の内蔵アンテナとビームフォーミング技術により、快適な速度を維持。スマートフォン3台での同時接続テストでも下り510Mbps～2.6Gbpsを叩き出し、「複数台で使っていてもかなり早い」と評価した。有線接続と無線接続がほぼ同等のパフォーマンスを発揮している点も見逃せない。動画の後半では、既存ルーターからの安全な交換手順や、「Tetherアプリ」を活用した初期設定の方法も画面付きで丁寧に解説されている。



価格設定は高めであるものの、「10ギガ回線の性能をしっかり活かしたい方」や、オンラインゲーム・大容量通信を頻繁に行うユーザーには確実におすすめできると総括。自宅のネット環境のポテンシャルを解放したい層にとって、買い替えの有力な候補となりそうだ。