【レビュー】10ギガ光回線におすすめ！Wi-Fi 7「TP-Link製 Archer BE805(BE19000)」Wi-Fiルーター！通信速度/ルーター交換/TP-Linkアプリ初期設定
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YouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【レビュー】10ギガ光回線におすすめ！Wi-Fi 7「TP-Link製 Archer BE805(BE19000)」Wi-Fiルーター！通信速度/ルーター交換/TP-Linkアプリ初期設定」を公開した。IT系現役会社員のネコさや氏が、10ギガ光回線の性能を最大限に引き出す最強クラスのルーターを検証し、その別格の実力を明らかにしている。
ネコさや氏は「Archer BE805」の最大の強みとして、WAN側とLAN側の両方に10ギガ対応ポートを搭載している点を強調。「10ギガのポートが1つしかないものも多い」と指摘し、2つのポートを備える同製品ならば「回線の性能を最大限に生かせる」と解説した。さらに最新規格のWi-Fi 7に対応しており、複数のバンドを同時に使用できるMLO機能によって、通信速度と安定性が大幅に向上しているという。
実際の通信速度検証では、ルーター付近で下り3.2Gbpsという驚きの数値を記録した。2階の離れた部屋や電波が届きにくいお風呂場でも、10本の内蔵アンテナとビームフォーミング技術により、快適な速度を維持。スマートフォン3台での同時接続テストでも下り510Mbps～2.6Gbpsを叩き出し、「複数台で使っていてもかなり早い」と評価した。有線接続と無線接続がほぼ同等のパフォーマンスを発揮している点も見逃せない。動画の後半では、既存ルーターからの安全な交換手順や、「Tetherアプリ」を活用した初期設定の方法も画面付きで丁寧に解説されている。
価格設定は高めであるものの、「10ギガ回線の性能をしっかり活かしたい方」や、オンラインゲーム・大容量通信を頻繁に行うユーザーには確実におすすめできると総括。自宅のネット環境のポテンシャルを解放したい層にとって、買い替えの有力な候補となりそうだ。
ネコさや氏は「Archer BE805」の最大の強みとして、WAN側とLAN側の両方に10ギガ対応ポートを搭載している点を強調。「10ギガのポートが1つしかないものも多い」と指摘し、2つのポートを備える同製品ならば「回線の性能を最大限に生かせる」と解説した。さらに最新規格のWi-Fi 7に対応しており、複数のバンドを同時に使用できるMLO機能によって、通信速度と安定性が大幅に向上しているという。
実際の通信速度検証では、ルーター付近で下り3.2Gbpsという驚きの数値を記録した。2階の離れた部屋や電波が届きにくいお風呂場でも、10本の内蔵アンテナとビームフォーミング技術により、快適な速度を維持。スマートフォン3台での同時接続テストでも下り510Mbps～2.6Gbpsを叩き出し、「複数台で使っていてもかなり早い」と評価した。有線接続と無線接続がほぼ同等のパフォーマンスを発揮している点も見逃せない。動画の後半では、既存ルーターからの安全な交換手順や、「Tetherアプリ」を活用した初期設定の方法も画面付きで丁寧に解説されている。
価格設定は高めであるものの、「10ギガ回線の性能をしっかり活かしたい方」や、オンラインゲーム・大容量通信を頻繁に行うユーザーには確実におすすめできると総括。自宅のネット環境のポテンシャルを解放したい層にとって、買い替えの有力な候補となりそうだ。
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IT系の会社で働く現役会社員です。 パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。