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都心不動産の価格高騰が続く中、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が埼玉県で高い利回りを実現できる「ドル箱物件」の探し方と、具体的なエリア選定の視点について詳しく解説している。



木村氏はまず、家賃収入が高水準であり、売却時にも資産価値が残る物件を「ドル箱物件」と定義する。現状、東京都心の中古マンションは価格こそ上昇しているものの、成約件数は前年比で減少に転じており、建築費の高騰が価格を押し上げているに過ぎないと木村氏は分析する。一方、埼玉県の不動産取引件数は前年同月比でプラスに転じており、資金の流れが郊外へと向かっていることが数字にも表れている。



大宮・浦和・川口といった主要エリアは再開発が相次いでおり、都心へのアクセスの良さも評価は高い。しかし木村氏は、これらのエリアは「東京に近すぎるため利回りが上がらない」と明言し、高い収益性を求めるのであれば、さらに郊外へ目を向ける必要があると独自の視点を提示した。



具体的な穴場として名前が挙がるのが、春日部・川越・上尾・熊谷といったエリアだ。特に春日部は、大型商業施設や医療・教育インフラが整い、都心への通勤層と地元在住層の需要がうまく混在しているため、安定した賃貸経営が成り立ちやすいと評価している。



収支のシミュレーションでは、熊谷近郊での利回り11%のアパートを前提に、返済・経費を差し引いた上での月間キャッシュフローが試算されている。購入初期費用の回収が比較的短期間で見込める構造であることが、数字を用いて示された。



アフタートークでは、埼玉県内で利回り35%という水準で物件を取得した事例も語られた。購入価格が極めて低く、売却時には3倍程度の価格が見込めるとされ、即売却せずに家賃収入を継続的に得ながら保有するという戦略の優位性が語られている。利回りの高さもさることながら、出口戦略まで見据えた設計の妙が際立つ事例だ。



木村氏は「東京からの距離感が利回りに直結する」と繰り返し強調し、知名度や人気に惑わされず実利を重視する投資姿勢の重要性を説いている。エリアの選定基準から収支の読み方まで、埼玉投資の全体像が体系的に整理された内容となっている。