ほっともっと、“推し弁当”を決める『ほっともっと弁当総選挙2026』を開催 - クーポンや電子マネーが当たる!
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月24日より、人気弁当10商品の中から“推し弁当”を決定する投票イベント『ほっともっと弁当総選挙2026』を公式アプリにて開催している。
ほっともっと、投票イベント『ほっともっと弁当総選挙2026』を開催
18周年記念イベントとして開催される『ほっともっと弁当総選挙2026』は、人気弁当10商品の中から“推し弁当”を決定する投票イベント。
ほっともっと『ほっともっと弁当総選挙2026』エントリー商品
MyHottoMotto会員に登録の上、ほっともっとアプリ内の特設サイトより、推しの弁当を選んで投票。投票したお弁当が1位に選ばれると、もれなく、1位のお弁当が100円引きになるネット注文限定クーポンをもらうことができる。また、投票者全員の中から抽選で10名に、1万円分のほっともっと電子マネーが当たるという。投票期間は4月24日〜5月10日。結果は5月14日11時に発表される。
ソニー デジタルカメラ (VLOGCAM ZV-1F)
さらに、公式SNS(X・Instagram)をフォロー&リポストで、1,000円分の「ほっともっと」電子マネーが180名に、小型軽量ボディの「ソニー デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1F」が1名に当たるキャンペーンも開催される。いずれもキャンペーン期間は4月24日〜5月10日。
ほっともっと、投票イベント『ほっともっと弁当総選挙2026』を開催
18周年記念イベントとして開催される『ほっともっと弁当総選挙2026』は、人気弁当10商品の中から“推し弁当”を決定する投票イベント。
MyHottoMotto会員に登録の上、ほっともっとアプリ内の特設サイトより、推しの弁当を選んで投票。投票したお弁当が1位に選ばれると、もれなく、1位のお弁当が100円引きになるネット注文限定クーポンをもらうことができる。また、投票者全員の中から抽選で10名に、1万円分のほっともっと電子マネーが当たるという。投票期間は4月24日〜5月10日。結果は5月14日11時に発表される。
ソニー デジタルカメラ (VLOGCAM ZV-1F)
さらに、公式SNS(X・Instagram)をフォロー&リポストで、1,000円分の「ほっともっと」電子マネーが180名に、小型軽量ボディの「ソニー デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1F」が1名に当たるキャンペーンも開催される。いずれもキャンペーン期間は4月24日〜5月10日。