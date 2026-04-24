グラビアアイドルの溝端葵（24）が、ファースト写真集（タイトル未定）を、7月17日に集英社から発売することが24日、明らかになった。

25年3月に「週刊プレイボーイ」で鮮烈なデビューを飾って以来、数々のグラビア誌の表紙を飾り、話題になった溝端の“今”を凝縮した待望の初写真集は、南アジアの楽園・スリランカで行われたという。

30度を超える灼熱の太陽のもと、これまでにない大胆な衣装と、自然体の魅力を切り取っているという。

写真集発売に向けて、パーソナルジムにも通い、ボディーメイクにも徹底的に取り組んでおり、より大きく美しく進化したヒップと、引き締まったくびれ…。ビーチでの王道ビキニカットやホテルでのランジェリーカットに加え、鍛え上げたヒップが際立つTバックショット、さらに豊満バストなど曲線美が際立つTシャツスタイルなど、挑戦的な内容にも注目だ。

溝端は「ついに、念願のファースト写真集の発売を皆さんにお伝えできて、本当に胸がいっぱいです。初めて訪れた場所での撮影は新鮮で、自分でも知らなかった表情に出会えた気がします。自然体から少し大人な一面まで、今の私らしさがぎゅっと詰まった一冊です。ひとりでも多くの方に、この写真集が届いたら嬉しいです」とコメントしている。