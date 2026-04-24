米レビューサイトのより、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」初となるアニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」のスコアが発表された。

本記事時点でレビュー件数は24件、批評家スコアは67%。ドラマ「ストレンジャー・シングス」のスコアは最高が97％（シーズン1）、最低でも82%（シーズン5）であるため、本家と比べるとやや低調な滑り出しとなった。

https://www.rottentomatoes.com/tv/stranger_things_tales_from_85

「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」は、ドラマ版のシーズン2と3の間が舞台。冬のホーキンスでおなじみのキャラクターたちが新たな謎や未知の驚異に立ち向かう姿が、全10話構成で描かれる。

オリジナル版の“空白”を埋める本作は、その設定ゆえの自由度の低さが指摘されている。「多少の遊び心はあるものの、物語が枠に縛られすぎており過去を振り返るばかりで、全体的にかなり退屈で冗長な作品になっている」（）、「過去を葬って新たに始めるわけでも、未知の未来へ向けて過去を築き上げるのでもなく、本来“冒険”が求められるところで単なる“付録”に留まろうとしている」（）、「『ストレンジャー・シングス』がすでにノスタルジーを煽る作品だとすれば、『1985年の冒険』はノススタルジーへのノスタルジーに応える作品。予想通り、インパクトの薄れた再帰的ループとなっている」（）

一方で、世界観の魅力の再確認や、アニメーション評価を評価する声もある。「『ストレンジャー・シングス』が最も輝いていた時代に戻れるのは喜ばしいことだ。中盤はやや停滞気味だが、アニメーションという形式が、より壮大で大胆なストーリーテリングを可能にしている」（）「シリーズ最終回後の“口直し”として完璧であり、この作品が本来あるべき姿――自転車に乗った子どもたちが謎を解き、騒動に巻き込まれる――へと立ち返らせてくれる」（）、「親しみやすさと新鮮さが同時に感じられる。物語を追うこともできるし、ただ色彩設計やレイアウト、映画的なストーリーボードを楽しむこともできる」（）

こうしたオリジナル版との比較が多いなかで、新たな視聴者の入口となる可能性も指摘されている。「心地よい物語は、長年のファンを確実に惹きつける一方で、若い世代にとってはファミリー向けの入り口となるだろう」（）、「オリジナル版にはまだ早い子どもや、熱狂的すぎて見逃せないファンにとっては、本家の魅力を忠実に（ただしやや薄めて）再現している点に不満はないはずだ」（）

本家の焼き直しという側面は否めないものの、「ストレンジャー・シングス」の世界観の魅力はしっかりと維持されていると言えそうだ。また、アニメーションという新たなフォーマットで楽しめる点も、本作の大きな特徴となっている。

アニメシリーズ「ストレンジャー・シングス：1985年の冒険」全10話はNetflixで配信中。