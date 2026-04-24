【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】私はいいけど子どもには栄養あるものを！＜第5話＞#4コマ母道場
みなさんは今料理を作る側ですか？ それとも作られる側ですか？ 今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。
第5話 昔の母に戻ってほしい
【編集部コメント】
自分はレトルトばかりの結婚生活だったのに、お母さんに求める食事レベルは高いクルミさん。ちょっと矛盾しているのではありませんか！？ 「育ちざかりの子どもたちがいるから」と考えるのなら、自分がやってもいいのですよ？ ツッコミどころ満載ですが、残念ながらクルミさんにその発想はまったくないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第5話 昔の母に戻ってほしい
【編集部コメント】
自分はレトルトばかりの結婚生活だったのに、お母さんに求める食事レベルは高いクルミさん。ちょっと矛盾しているのではありませんか！？ 「育ちざかりの子どもたちがいるから」と考えるのなら、自分がやってもいいのですよ？ ツッコミどころ満載ですが、残念ながらクルミさんにその発想はまったくないようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび