【出戻りシンママ娘「ご飯作って」】私はいいけど子どもには栄養あるものを！＜第5話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

みなさんは今料理を作る側ですか？　それとも作られる側ですか？　今回の主人公は作られる側。「作ってもらえる環境」に甘え、自分で作ろうとしなかった結果……いろんな反省をすることになった学びのお話です。

第5話　昔の母に戻ってほしい



【編集部コメント】

自分はレトルトばかりの結婚生活だったのに、お母さんに求める食事レベルは高いクルミさん。ちょっと矛盾しているのではありませんか！？　「育ちざかりの子どもたちがいるから」と考えるのなら、自分がやってもいいのですよ？　ツッコミどころ満載ですが、残念ながらクルミさんにその発想はまったくないようです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび