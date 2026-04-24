anoの新曲「貸しっぱなしデスティニー」が、6月26日に公開されるアニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌に起用。また、あわせて同曲を使用した本予告映像も公開となった。

（関連：【映像あり】anoの新曲「貸しっぱなしデスティニー」が主題歌、『新劇場版☆ケロロ軍曹』本予告）

『ケロロ軍曹』は、1999年より『月刊少年エース』（KADOKAWA）で連載中の吉崎観音による漫画作品。本作はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、劇場版としては2010年以来16年ぶりの新作となる。

主題歌「貸しっぱなしデスティニー」は、anoが本作のために書き下ろした、パワフルな歌唱が際立つ疾走感のあるロックチューンに。作詞はあの、作曲はこめだわらとの共作、編曲はTAKU INOUEが担当している。

また、本作のオリジナルキャラクターであるケロン人の兄弟アルルとデルルの声優を、SixTONESのジェシーが務めることも発表。1人2役に初挑戦となり、ジェシーは「最初はとても不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツを掴んでいき、アドリブを入れられるようにもなりました。福田監督も笑ってくれてとても嬉しかったです！」とコメントしている。

なお、anoは本作のオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」も担当しているほか、アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長も務めている。

・ano コメント

「また帰ってきたケロッ！とマーチ」に続いて、主題歌も担当させていただきました。令和の時代にケロロたちが帰ってきてくれたことへの喜びと、時代が変わっても変わらないケロロたちの愛おしい日常を曲にしました。監督はじめ、ケロロチームの皆さんが僕のライブを見て、パブリックイメージだけじゃなく、そうじゃない部分や激しい部分をリクエストしてくださったので、それに思う存分応えさせていただいたつもりです！映画と合わせて楽曲も楽しんでいただきたいです。

・ジェシー（SixTONES） コメント

アルルとデルルという2役をとても楽しく演じることができました！最初はとても不安でどうにかなりそうでしたが、何度も演じるうちにコツを掴んでいき、アドリブを入れられるようにもなりました。福田監督も笑ってくれてとても嬉しかったです！アルルとデルルどちらも最高なキャラクターになっているので、「え？ジェシーだったの？」と最初から最後までバレないように皆さんには楽しんでいただきたいです！そして、今回はシリーズ最大規模の脅威に立ち向かっていくストーリーということですごくドキドキしました！豪華なキャストの皆様と福田監督のスパイスが入ったこの『ケロロ軍曹』に参加できることがとても嬉しいです！色々な展開や様々なキャラクター達を愛してください！僕はアルルとデルルがお気に入りです！皆さん！劇場でお待ちしております！

（文＝リアルサウンド編集部）