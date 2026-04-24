「キャンペーンシール、折り鶴まで…？」セルフレジに異物混入→数時間停止…店員が語る損害賠償の危機に「絶句」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
スーパーのセルフレジを「両替機」代わりに使い、大量の小銭を投入して財布を整理しようとする乗客――。SNSで接客業従事者を中心に大きな共感を呼んでいるのが、狸谷(@akatsuki405)さんの実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』だ。
物語では、「セルフレジは便利」という噂を聞きつけ、小銭入れの中身を全て投入口に流し込もうとする客が登場する。しかし、その行為は機械にとって致命的なリスクを孕んでいる。投入口にキャンペーンシールや小さなネジ、時には「折り鶴」などの異物が混入することで、レジがエラーを起こして停止してしまうのだ。最悪の場合、機械の故障による損害賠償を請求される可能性もあり、危ういところで娘が制止する様子が描かれている。
狸谷さんによると、セルフレジの故障原因で特に多いのが、キャンペーンシールや小さな異物の詰まりだという。中にはお札投入口にレシートを差し込んだり、小銭を無理やり入れたりするケースもあり、一度故障すれば修理のために長期間レジが使えなくなる。「ルールを守って利用してほしい。不適切な利用が続けば、サービスそのものがなくなってしまい、結果として自分たちが不便になることもある。自分が利用しているものは他の人も使っているという意識を持ってほしい」と狸谷さんは切実に訴える。
本作のコメント欄には、同業者から「自分の店でも同じ理由で機械を修理した」という悲鳴にも似た共感の声が殺到している。一部の「自分さえよければ」という行動が、結果として多くの利用者の利便性を奪っている現状が浮き彫りとなっている。
■「本日3回目の来店で、また大量の割り箸」。スーパーに現れる“常識”を超えた珍客たち
狸谷さんの漫画では、セルフレジ以外にもスーパーで遭遇する驚愕のトラブルが描かれている。ルーティンのように1日に何度も来店し、そのたびに大量の割り箸を持ち帰る客。さらには、会計前に商品を口にし、食べ終えた後の包装紙や容器を無言でレジに差し出す客もいるという。
「ひとこと言ってくれればまだしも、黙って出されるとチェッカーの手が汚れてしまうこともある」と、現場の過酷な実態を明かす。接客業は利用者にとって身近な存在である反面、その苦労は理解されにくく、理不尽なクレームの標的になりやすい。狸谷さんの描くエピソードは、普段私たちが何気なく利用しているスーパーの裏側で、スタッフたちがどれほどの忍耐と責任感を持って働いているかを鋭く、そしてユーモラスに問いかけている。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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