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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう市販のつまみいらない。レンジ3分でやみつきチーズ大葉」と題した動画を公開しました。火を使わず、電子レンジの加熱だけで手軽に作れる絶品おつまみの作り方を紹介しています。



このレシピで使うメインの材料は、とろけるチーズと大葉の2つのみ。耐熱皿に敷いたクッキングシートに半分に裂いたチーズを乗せ、ラップをせずに電子レンジで加熱します。その後、黒胡椒をかけ、大葉とさらにチーズを重ねて再度加熱するという非常に手軽な工程です。



調理のポイントは、ラップをせずに加熱すること。「焼かないのにこんがり仕上がり」「レンジだけとは思えません」と、電子レンジだけでカリッとした食感と焼き目がつく様子が紹介されています。



実食シーンでは、「大葉とチーズが旨すぎる～」とその味わいを絶賛。「シンプルに黒胡椒だけで十分」としつつも、少しアレンジしたい時はオリーブオイルをかけるのもおすすめだと紹介しています。「簡単、早い。そして旨い。こういうのがいい」と、手間をかけずに美味しいおつまみを作れる魅力を語りました。



毎日の晩酌のお供や、急な来客時の「あと一品」として、パパッと作れるこのレシピをぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・とろけるチーズ 2枚

・大葉 2枚

・黒胡椒 適量

・オリーブオイル（お好みで） 適量



［作り方］

1. 耐熱皿にクッキングシートを敷く。

2. とろけるチーズ1枚を半分に裂き、クッキングシートに乗せる。

3. ラップ無しで電子レンジ（500Wで1分、または600Wで50秒）で加熱する。

4. 加熱したチーズの上に黒胡椒を適量かける。

5. 洗った大葉2枚を、それぞれのチーズの上に乗せる。

6. もう1枚のとろけるチーズを半分に裂き、大葉の上に乗せてサンドする。

7. ラップ無しで再度電子レンジ（500Wで2分10秒、または600Wで1分50秒）で加熱する。

8. クッキングシートから剥がして完成。お好みでオリーブオイルをかける。