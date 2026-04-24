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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人よ、映画『国宝』見に行け。韓国人が衝撃を受けた6つの理由」と題した動画を公開。日本在住9年の韓国人留学生であり、東大大学院で博士課程に在籍するパクくんが、映画『国宝』を通じて歌舞伎の魅力に圧倒された体験を語った。



パクくんは、これまで歌舞伎を一度も見たことがなく「敷居が高そう」と感じていたが、本作を見て「鳥肌が立ち、涙がこぼれた」と告白。まず、映画館という日常空間で、数千円から数万円する伝統芸能のエッセンスを「1000円台で見れる」点の価値を強調した。さらに、400年続く伝統が現代の俳優や観客と一本の糸で繋がる感覚を「文化の奇跡」と表現。特に主演の吉沢亮が1年半もの期間をかけて稽古を積み重ねた点に触れ、「執念がスクリーン越しに伝わり、胸を熱くした」と、その役作りを称賛した。



また、映像そのものについても「単なる記録映像ではない」と指摘。照明が反射する衣装の金糸や、役者の細かな表情を捉えるカメラワーク、空気を切り裂くような鼓や三味線の音響を挙げ、「芸術作品の連続を見ているようだ」と評した。加えて、在日韓国人である李相日監督が日本の象徴的な伝統芸能を描いている点に、「日本文化の懐の深さ」と「国境を超えた芸術のあり方」を見出したと語る。



パクくんは、「あなたの国の国宝だ」と強い言葉で締めくくり、日本人こそがこの映画を通して自国の文化に触れるべきだと訴えた。