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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【下腹部腹筋】鬼の3分間で鍛えにくい下腹部をしっかり追い込む」と題した動画を公開しました。この動画では、下腹部を中心に鍛える7種類のエクササイズを、約3分間で集中的に行うプログラムを紹介しています。



プログラムは、上半身をひねる動きで腹斜筋を鍛える「ロシアンツイスト」から始まります。のが氏は、息を吐きながら両手を交互に振り下ろし、腹筋をしっかり縮めるようアドバイスします。続いて、両腕で体を支えながら足を伸ばして静止する「レッグレイズキープ」で、下腹部に持続的な負荷をかけます。



その後、仰向けの状態で足を上下させる「ハンギングレッグレイズ」に移ります。腰が反らないようマットに押し付けることをポイントとして挙げています。基本的な「クランチ」で腹直筋を鍛えた後は、両足の裏を合わせて膝を開いた状態で行う「カエル足クランチ」で、股関節周りも意識しながら腹筋にアプローチします。



終盤は、腹筋を丸めたままかかとを交互にマットへタップする動きや、水泳のバタ足のように足を小刻みに上下させる「フラッターキックス」で、最後まで下腹部を追い込みます。



短時間で完結するため、忙しい方でも継続しやすいプログラムです。この3分間のトレーニングを日々の習慣に取り入れ、引き締まった下腹部を目指してみてはいかがでしょうか。