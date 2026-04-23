元友井雄亮の牧山雄亮さん、『仮面ライダーアギト』25周年記念『真アギト展』生配信にサプライズ出演
元俳優・友井雄亮で現在は大阪・北新地の焼肉店「北新地 神威」の店長である牧山雄亮さんが23日、東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで生配信された『真アギト展 前夜祭スペシャル！』にサプライズ出演した。
【動画】元友井雄亮の牧山雄亮さんがサプライズ出演した『真アギト展』生配信
クイズの優勝商品として高級焼肉弁当が配られることに。運んできたのが牧山さんだった。友井雄亮として『仮面ライダーアギト』に参加し、葦原涼／仮面ライダーギルスを演じていた。牧山さんが「はじめまして」とわざとらしくあいさつすると、賀集利樹（津上翔一／仮面ライダーアギト役）は笑顔。要潤（氷川誠／仮面ライダーG3役）は「声が聞いたことある気がする」と笑い、賀集は「焼肉弁当の情報が一切入ってこない」と苦笑いだった。
生配信の最後は、謎の敵が『真アギト展』を襲撃。仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルスがそろい踏みし、見事に平和を勝ち取っていた。
仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』は、あす24日に開幕（5月12日まで、場所は池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）する。
【動画】元友井雄亮の牧山雄亮さんがサプライズ出演した『真アギト展』生配信
クイズの優勝商品として高級焼肉弁当が配られることに。運んできたのが牧山さんだった。友井雄亮として『仮面ライダーアギト』に参加し、葦原涼／仮面ライダーギルスを演じていた。牧山さんが「はじめまして」とわざとらしくあいさつすると、賀集利樹（津上翔一／仮面ライダーアギト役）は笑顔。要潤（氷川誠／仮面ライダーG3役）は「声が聞いたことある気がする」と笑い、賀集は「焼肉弁当の情報が一切入ってこない」と苦笑いだった。
生配信の最後は、謎の敵が『真アギト展』を襲撃。仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルスがそろい踏みし、見事に平和を勝ち取っていた。
仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』は、あす24日に開幕（5月12日まで、場所は池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）する。