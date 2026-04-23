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気象予報士が解説「顕著な高温にはならない」1か月予報が示す5月の天候と気圧配置

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、「【5月も高温】顕著高温は少ないか？ GWは雨多め｜1か月予報 #マニアック天気 #1か月予報」と題した動画を公開した。4月23日に発表された1か月予報（4月25日～5月24日）をもとに、全国的に気温は高めであるものの顕著な高温にはなりにくく、東日本から西日本の太平洋側で「多雨傾向」になることを解説している。



松浦氏によると、気温は全国的に高温の確率が50％と予想されているが、5月に入ると「そこまで顕著な高温になるというタイミングは少なくなってくる」という。降水量はほぼ平年並みだが、東日本から西日本の太平洋側を中心にやや多雨傾向が示唆されている。日照時間に関しても、同地域では平年並みか少なくなる予想であり、松浦氏は「梅雨の走りとなって、日照時間が少ないタイミングが出てきそう」と語り、ゴールデンウィーク期間中も曇りや雨の日が多くなる可能性に言及した。



こうした天候の背景として、専門天気図を用いた詳細な解説が行われた。日付変更線付近での熱帯の対流活動が活発化し、日本付近で偏西風が北に蛇行する影響を指摘。日本の南東側で高気圧が強まり、その縁を回って暖かく湿った空気が入りやすくなるため、高温多雨傾向になると説明している。さらに、海面気圧の予想から、南西諸島付近に気圧の谷ができやすく、いずれ梅雨前線となって梅雨入りに向かう見通しを示した。



動画の終盤で松浦氏は、東日本・西日本の太平洋側での多雨傾向や、ゴールデンウィーク期間中の大雨への注意喚起を行った。さらに「5月に入るタイミングで台風の発生がありそうな感じにもなってきている」と今後の気象リスクにも触れ、最新の予報を参考に備えを怠らないよう注意を促している。