目黒蓮が黒スーツをスマートに着こなしひときわ目を引く！親しみある笑顔とすらりとした立ち姿に「スタイル良すぎ」「こんなに背が高いんだ…」「品があって素敵」と反響

【写真＆動画】スーツを着こなす目黒蓮／キャンペーングッズ／「ネピア」CMオフショット／CM本編＆メイキング 他

ネピアの公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）の「ネピア営業目黒くん等身大パネル」が全国の店頭で展開中であることが告知された。

■目黒蓮、“等身大パネル”でも際立つ抜群スタイル

投稿では、「今年も！ ネピア営業目黒くん等身大パネルが登場」と報告。あわせて、全国の店頭で展開中であることも案内されており、「設置していない店舗がございます」「店舗へのお問い合わせはお控えください」と注意書きも添えられている。

公開された写真には、店頭に設置された目黒の等身大パネルが収められている。黒のスーツに緑のネクタイを合わせた目黒は、すらりと伸びた手脚が際立つ抜群のスタイルに加え、スーツを端正に着こなす姿も印象的。商品を手にした爽やかな笑顔も相まって、売り場の中でもひときわ目を引く存在感を放っている。

SNSでは「お顔小さい」「スタイル良すぎ」「こんなに背が高いんだ…」「立ち姿に品があって素敵」「会えるのが楽しみ」「今年も登場してくれてうれしい」といった声が寄せられている。

■目黒蓮のオリジナルノートが当たるキャンペーンも

また、別の投稿では、目黒と桜田ひよりのネピアオリジナルグッズが4万名に当たるキャンペーンも告知。ネピアのティシュ／トイレットロールを購入すると、目黒のノートと桜田のシールが抽選でプレゼントされることが案内されており、ファンにとって見逃せない企画となっている。

■目黒蓮「ネピア」CMオフショット

■「ネピア」CM＆メイキング

Snow Man

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