【1400人絶賛】 捨てないで！ブロッコリーの茎で作る「ピリ辛ザーサイ風」を試してみた

捨てるのはもったいない！ブロッコリーの茎で絶品つまみ

ブロッコリーを調理する際に、茎を捨ててしまう方も多いのではないでしょうか。実はその茎、食感がクセになる絶品副菜に大変身するんです！

そこで今回は、電子レンジで加熱し和えるだけで簡単に作れる「ピリ辛ザーサイ風」を編集部のスタッフが実際に作ってみました。





【材料】



ブロッコリーの茎…1本分



塩…小さじ1/2



ラー油…小さじ1/2



ごま油…小さじ1





中華だし…小さじ1/4粗挽き黒胡椒…少々

ブロッコリーは硬めに茹でるのがおすすめ

1. ブロッコリーの茎を端から薄く輪切りにしたら、耐熱皿に入れラップをかけ、600Wの電子レンジで4〜5分程度加熱します。やわらかくなりすぎないように、加熱時間はお好みで調整してください。





2. ボウルに塩、ラー油、ごま油、中華だし、粗挽き黒胡椒を入れ、1を熱いうちに加えてよく混ぜます。





3. お皿に盛り付けたら完成です！





ピリ辛風味と歯応えのある食感が美味





ラー油のピリッとした辛さと、茎のコリコリとした食感の相性が抜群です。濃いめの味付けがクセになるおいしさで、これはお箸が止まらなくなります…！

レンジで加熱し、調味料と和えるだけであっという間に完成する手軽さも魅力。普段捨ててしまうことが多かったブロッコリーの茎が、ここまでおいしくなるとは驚きでした。余すことなく最後まで活用できるのはうれしいですね。

家にある調味料で手軽に作れる一品

実際に作った方からも「いつも捨ててたのがもったいない！」「簡単でおいしい箸休めができました」など絶賛の声が多く寄せられています。

家にある調味料で手軽にさっと作れるので、あと一品ほしいときやおつまみにもぴったりです。気になった方はぜひ作ってみてくださいね。