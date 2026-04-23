◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2026年4月22日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。2打席目まで連続で一ゴロに倒れ、凡退が続いた。

初回の第1打席は相手先発・マーリーの低めスプリットに一ゴロに打ち取られた。3回の第2打席も先頭で相手右腕の初球、カットボールを狙ったが、一塁手・ディバースが右前に抜けそうなゴロを好捕。ベースカバーに入ったマーリーに送球し、またしても一ゴロに倒れた。

大谷は前日21日の同戦まで53試合連続出塁を記録している。投げては2回まで相手打線を無安打に抑えている。

大谷は前回登板となった15日（同16日）のメッツ戦は直前に右肩甲骨付近に死球を受けたこともあり、打者としては出場せず投手に専念。投手のみの出場はエンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来1783日ぶりで、6回2安打1失点で今季2勝目を挙げた。

試合前、ロバーツ監督は今後の大谷の登板時の打者起用に関しては「前回は打たせずに投げるだけにしたけど、そういう選択肢も常に頭にはあるし、今後どうするかは見ていくことになる」と結果も踏まえながら、注視していくとした。