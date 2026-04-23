『トイ・ストーリー』×「イニスフリー」がコラボ！ ジェシーのポーチ付き美容液など登場へ
韓国コスメブランド「イニスフリー」は、5月1日（金）から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』とコラボレーションした限定エディションを、公式オンラインストアなどで順次発売する。
【写真】キーリングやミラーもかわいい！ 限定エディション一覧
■グッズが付いたセットを用意
今回新作映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して発売される「トイ・ストーリー × INNISFREE エディション」は、ブランドの人気商品に個性豊かな仲間たちが描かれた限定パッケージ。
ラインナップには、美容液「トイ・ストーリー ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム セット」が登場。ワントーン明るい肌印象へ導く「ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム」の現品に、30mLサンプルとジェシーのポーチが付いた限定セットとなっている。
また、ランダム仕様のラッキーキーリングが入った日焼け止め「トイ・ストーリー ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」や、エイリアンのハンドミラーが付いた導入美容液「トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン セラム セット」も用意される。
さらに、エイリアンやスリンキー・ドッグ、ボー・ピープがデザインされた皮脂コントロールパウダー「ノーセバム ミネラルパウダー N」がそろうほか、エイリアンのパッケージがかわいい「トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N セット」も販売される。
【写真】キーリングやミラーもかわいい！ 限定エディション一覧
■グッズが付いたセットを用意
今回新作映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して発売される「トイ・ストーリー × INNISFREE エディション」は、ブランドの人気商品に個性豊かな仲間たちが描かれた限定パッケージ。
また、ランダム仕様のラッキーキーリングが入った日焼け止め「トイ・ストーリー ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」や、エイリアンのハンドミラーが付いた導入美容液「トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン セラム セット」も用意される。
さらに、エイリアンやスリンキー・ドッグ、ボー・ピープがデザインされた皮脂コントロールパウダー「ノーセバム ミネラルパウダー N」がそろうほか、エイリアンのパッケージがかわいい「トイ・ストーリー グリーンティーシード ヒアルロン クリーム N セット」も販売される。