C・ロナウド、J・フェリックス、サディオ・マネ…G大阪のACL２決勝の対戦相手「世界選抜みたいなメンツ」。実力者揃いの難敵に反響「ラスボス感あってええわ」
アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）で、決勝に進出しているガンバ大阪の対戦相手が決まった。
現地４月22日に、準決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）とアル・アハリ・ドーハ（カタール）がドバイで激突。５−１でアル・ナスルが大勝し、ファイナルに駒を進めた。
G大阪と相まみえることとなったアル・ナスルには、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネ、フランス代表のキングスレー・コマンなど世界的な実力者が揃う。難敵との対戦が決まると、SNS上では以下のような声が上がった。
「クリロナ倒して優勝するのみ」
「強敵だけど勝てる！ 絶対優勝！」
「ラスボス感あってええわ」
「最難関ミッションだがやるぞ」
「名前だけ見ればスター軍団」
「世界選抜みたいなメンツ」
なお、決勝戦は５月16日に、UAEのザビール・スタジアムで行なわれる予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に信じられないゴールだ」「驚異的な技術」三笘薫の“衝撃ボレー弾”に対戦した名門OBも驚愕！「どれだけ褒めても褒め足りない」
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G大阪と相まみえることとなったアル・ナスルには、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネ、フランス代表のキングスレー・コマンなど世界的な実力者が揃う。難敵との対戦が決まると、SNS上では以下のような声が上がった。
「クリロナ倒して優勝するのみ」
「強敵だけど勝てる！ 絶対優勝！」
「ラスボス感あってええわ」
「最難関ミッションだがやるぞ」
「名前だけ見ればスター軍団」
「世界選抜みたいなメンツ」
なお、決勝戦は５月16日に、UAEのザビール・スタジアムで行なわれる予定だ。
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