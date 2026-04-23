ACL２決勝でG大阪と対戦するアル・ナスル。C・ロナウド（中央）やマネ（右）ら豪華なメンバーが揃う。（C）AFC

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　アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）で、決勝に進出しているガンバ大阪の対戦相手が決まった。

　現地４月22日に、準決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）とアル・アハリ・ドーハ（カタール）がドバイで激突。５−１でアル・ナスルが大勝し、ファイナルに駒を進めた。

　G大阪と相まみえることとなったアル・ナスルには、ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドやジョアン・フェリックス、セネガル代表のサディオ・マネ、フランス代表のキングスレー・コマンなど世界的な実力者が揃う。難敵との対戦が決まると、SNS上では以下のような声が上がった。
 
「クリロナ倒して優勝するのみ」
「強敵だけど勝てる！ 絶対優勝！」
「ラスボス感あってええわ」
「最難関ミッションだがやるぞ」
「名前だけ見ればスター軍団」
「世界選抜みたいなメンツ」

　なお、決勝戦は５月16日に、UAEのザビール・スタジアムで行なわれる予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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