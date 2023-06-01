ボーンマスvsリーズ スタメン発表
[4.22 プレミアリーグ第34節](バイタリティ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 12 タイラー・アダムス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
FW 37 ラヤン
監督
アンドニ・イラオラ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 16 マーカス・タバーニアー
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 12 タイラー・アダムス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
FW 37 ラヤン
監督
アンドニ・イラオラ
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 6 ジョー・ロドン
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります