4月27日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 SEKAI NO OWARI・Snow Man・M!LKら
【モデルプレス＝2026/04/22】TBSでは、4月27日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
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音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」。昨年、Vaundyが出演して話題になった本企画に、今回はSEKAI NO OWARIが出演決定。注目の1週目には「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」の大ヒットソング3曲をフルサイズで披露する。
DOMOTOは5月5日にリリースされる最新曲「またね」をフルサイズでテレビ初歌唱。Snow Manは最新曲「SAVE YOUR HEART」をテレビ初パフォーマンス、さらに以前本番組で披露して大好評だった「オドロウゼ！」を再びフルサイズで披露する。M!LKは未解禁の最新曲を、nobodyknows+は8年ぶりの新曲となる、2026年TBS系列野球中継テーマソング「ファイラゲーン」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌として書き下ろした「愛晩餐」、IMP.は5th Single「INVADER」をそれぞれフルサイズでお届け。さらに、SNSを中心にバイラルヒット中の「トンツカタンタン」を4人組ポップバンド・クレイジーウォウウォ!!がフルサイズライブ。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、Number_iは「3XL」を披露。また、超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）は「どりーむじゃんぼ!」で赤坂のライブハウスを再び盛り上げる。
そして、4月20日に放送予定だった3組のアーティストも登場。Adoは最新曲「アイ・アイ・ア」をテレビ初披露するほか、自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」と人気曲「踊」の3曲、&TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー 「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズパフォーマンス。（modelpress編集部）
IMP.「INVADER」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
ano「愛晩餐」
&TEAM「We on Fire」
クレイジーウォウウォ!!「トンツカタンタン」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ!」
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」
超ときめき◆宣伝部「どりーむじゃんぼ!」
TWS「OVERDRIVE」
DOMOTO「またね」
Number_i「3XL」
nobodyknows+「ファイラゲーン」
M!LK「最新曲（タイトル未解禁）」
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◆4月27日放送「CDTV」出演アーティスト発表
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを行う「マンスリーライブ！」。昨年、Vaundyが出演して話題になった本企画に、今回はSEKAI NO OWARIが出演決定。注目の1週目には「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」の大ヒットソング3曲をフルサイズで披露する。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ”では、Number_iは「3XL」を披露。また、超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）は「どりーむじゃんぼ!」で赤坂のライブハウスを再び盛り上げる。
そして、4月20日に放送予定だった3組のアーティストも登場。Adoは最新曲「アイ・アイ・ア」をテレビ初披露するほか、自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」と人気曲「踊」の3曲、&TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー 「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズパフォーマンス。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
IMP.「INVADER」
Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」
ano「愛晩餐」
&TEAM「We on Fire」
クレイジーウォウウォ!!「トンツカタンタン」
Snow Man「SAVE YOUR HEART」「オドロウゼ!」
SEKAI NO OWARI「炎と森のカーニバル」「Dragon Night」「虹色の戦争」
超ときめき◆宣伝部「どりーむじゃんぼ!」
TWS「OVERDRIVE」
DOMOTO「またね」
Number_i「3XL」
nobodyknows+「ファイラゲーン」
M!LK「最新曲（タイトル未解禁）」
【Not Sponsored 記事】