BIGBANGが、デビュー20周年に向けた本格的な活動をスタートさせた。

YGエンターテインメントは4月22日、BIGBANGが4月21日にグローバルファンダムプラットフォーム「b.stage」に公式コミュニティおよびSNSチャンネルを開設したことを発表した。開設時刻は、デビュー日である8月19日を象徴する午後8時19分に設定されており、20周年を意識した特別なタイミングとなっている。

YGエンターテインメントは「8月からワールドツアーを控えている中で、ファンと積極的に交流しながら、より意義のある20周年を作り上げたいというメンバーの想いが反映されたもの」とコメント。「本チャンネルを通じて、『BIGBANG』という名前でファンのもとへより近づいていく予定だ」と説明した。

開設と同時に公開された最初のコンテンツは、新たなロゴモーション映像だ。『BIGBANG』『20TH ANNIVERSARY』のフレーズを印象的に表現した映像となっており、コーチェラ会場で撮影されたメンバーの後ろ姿も収められている。なおBIGBANGは、現地時間の4月12日および4月19日にアメリカで開催された＜Coachella Valley Music and Arts Festival＞に出演し、約67分にわたり代表曲やソロステージを披露した。

さらに19日のステージでは、8月よりワールドツアーを開催することを発表。2017年の『LAST DANCE』以来、約9年ぶりとなるBIGBANG名義でのツアーとなる。YGエンターテインメントは「完璧な公演を実現するため、スタッフ一丸となって準備を進めている」とコメントしている。