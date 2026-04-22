T-岡田氏は2017年にNPB通算99999号本塁打を放っているが…

20日のパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」にGG佐藤さん、T-岡田さんが出演。視聴者からのコメントをきっかけにT-岡田さんが、自身が放った「NPB通算99999号ホームラン」について振り返る場面があった。

番組中盤、視聴者から「T-岡田さんのホームランといえばZOZO（マリンスタジアム）での逆転3ランと99999号のホームラン」とコメントが届くと、「ありましたね」と2017年当時を振り返ったT-岡田さん。

「この年、マレーロ選手が京セラドームで初ホームランを打ったんですけど、ホームベースを踏まなかったんですよ。それをキャッチャーにしっかり見られていて、アウトになったんです。で、僕がZOZO（マリンスタジアム）で99999号を打って、その後にマレーロ選手が10万号を打ったんですよ」と経緯を説明した。

これに対し、GG佐藤さんがすかさず「（マレーロ選手が）踏んでいれば？」とツッコミを入れると、「僕が10万号だったんですよ！」とT-岡田さん。続けて「自作自演じゃないですか（笑）。そんなことある!? っていう……。野球をやっていてベースを踏まないって想像つかないじゃないですか」と笑いながら振り返ると、GG佐藤さんも「しかも一番大事なところじゃん。一塁とかならわかるけどさ、興奮してるから」とうなずいた。

最後に、「やっぱりどうせなら10万号打ちたかった？」と問われると、「全然聞いてなかったので意識してなくて。マレーロ選手が打った後に『マレーロが10万号』って裏で言い始めて……」とT-岡田さん。実は自身にも10万号のメモリアルホームランを放つチャンスがあったことに後から気がついたことを明かした。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）