燃え尽き症候群

高いモチベーションを保って活動してきた人が

突然意欲や熱意を失い、無気力になってしまう状態を「燃え尽き症候群」という。

働く日本人のおよそ4割が燃え尽き症候群で悩んでいる、というデータも…

今夜は『燃え尽き症候群』について語らいます。

▼江村美咲は東京五輪後も休まず努力を続けた中で燃え尽き症候群に…

▼土性沙羅は東京五輪延期でモチベーションの保ち方に葛藤し、寝られなくなり…

▼AKB48卒業後、達成感と同時に喪失感で虚無の状態になった高橋みなみ…日常のリズムが崩れ…

▼安藤和津は13年の介護を経て燃え尽き症候群を経験…どう抜け出せた？

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

ファーストサマーウイカ

ゲスト

塩粼太智（M!LK）／

安藤和津・江村美咲・高橋みなみ・土性沙羅 ※50音順