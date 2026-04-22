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YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【決済額別】年300万～500万以上決済する人におすすめなカード15選｜還元率・優待特典・無料宿泊特典で選ぶゴールドカード・プラチナカードの最適解【PR】」と題した動画を公開した。動画では、年間300万円から500万円以上を決済する層に向けて、還元率や付帯特典、無料宿泊特典といった3つの観点から最適となるクレジットカード15枚を厳選し、それぞれの強みを解説している。



動画内で家計の味方は、おすすめカードを選定する評価軸として、「年会費を加味した還元率」「カード付帯特典」「高級ホテルの無料宿泊特典」の3点を設定した。まず、還元率と付帯特典の両方に優れたバランス型のカードとして「UCプラチナカード」や「エポスプラチナカード」を取り上げた。エポスプラチナカードについて、「プラチナカードの中でも、還元率が非常に優れているカード」と評価し、家族全体での利用や選べるポイントアップショップを活用するメリットを詳しく説明している。



続いて、特定の経済圏や証券口座での投資を利用する層には、「三井住友カード プラチナプリファード」や「楽天ブラックカード」「dカード プラチナ」などを紹介した。コンビニや飲食店での特化還元や、クレカ積立時の高い付与率を利用すれば、高額な年会費を十分に回収できる仕組みを提示した。さらに、旅行や上質なホテルステイを好む層には、「ヒルトンカード」や「マリオットカード」「AMEXゴールドプリファード」を挙げ、無料宿泊特典やラウンジ利用がもたらす非日常の価値を力説している。



最後に、カードの発行やアップグレードを行う際は、「キャンペーンを必ず活用しましょう」と助言し、入会時期の見極め方やポイントサイトを経由するテクニックも指南した。単一のスペックにとらわれず、自身のライフスタイルやよく利用する経済圏に合わせて最適な1枚を選ぶ視点は、読者がクレジットカードを見直す際の強力な道しるべとなるだろう。