アルメディオ<7859.T>が反落している。２１日の取引終了後に、カーボンナノファイバー群の製造方法などに関する特許を取得したと発表したが、反応は限定的のようだ。



今回取得したのは、「カーボンナノファイバー群の製造方法及び該製造方法で製造されるカーボンナノファイバー群、並びに該カーボンナノファイバーを含有する樹脂及びそれを用いた成型体」に関する特許で、同発明の製造方法を使用して得られたカーボンナノファイバーは、不純物がほとんどなく、水系媒体などの液体にも、融解した固体（マトリックス樹脂など）にも分散性が良く、耐熱性物体、熱伝導性物体、電気伝導性物体、高機械強度物体、耐摩耗物体、電波遮蔽・吸収物体、漆黒性物体などさまざまな性能が要求される幅広い分野で利用されるものとしている。なお、同件による２７年３月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS