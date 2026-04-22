一般の人が僧侶と接する機会は葬儀などの儀式の時ぐらい。僧侶になる為の修業とは？【世界の宗教】

僧侶になるには、どんな修行をすればいい？

現在は僧侶の認定制度のもとで僧侶になる

一般の人にとって僧侶（そうりょ）と接する機会は、葬儀（そうぎ）や法事（ほうじ）などの儀式のときぐらいです。しかし僧侶は、例えば禅宗の寺院では、修行を基本に活動しています。もっぱら鍛錬（たんれん）に励む毎日を送っています。

また、上座部仏教が浸透している東南アジアでは、男性出家僧のみが居住する寺院が各地域に組織されています。

日本では、どのようにすれば僧侶になれるのでしょうか。ほとんどの宗派が、僧侶の認定制度をとっていて、以下のような手続きを経て僧侶になることができます。

まず、出家するための儀式である「得度式（とくどしき）」を行ない、僧侶となる資格を得ます。これによって僧籍（そうせき）を登録すれば各宗派への所属が認められ、活動することが可能になるのです。

仏教が日本に伝来した当初は誰でも僧侶になれました。律令時代（りつりょうじだい）は納税逃れのために僧侶となる不届き者が多く、受戒制度（前項を参照）が整備されて現代のような形になったといいます。

仏教の草創期は、比丘（びく）（出家した男性）、比丘尼（びくに）（出家した女性信者)、優婆塞（うばそく）（在家の男性信者）、優婆夷（うばい）（在家の女性信者）の四つのグループによって教団が構成されていました。

その後、徐々に在家の信者が経済的な支援を行なうようになり、出家者は儀式や布教を専門に行なうようになりました。これが、聖職者的な僧侶の始まりとされています。

ちなみに、仏教の聖職者の呼びかたは、僧・僧侶・僧尼（そうに）・僧伽（そうぎゃ）などいろいろありますが、語源は＊サンスクリット語の「サンガ」です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。