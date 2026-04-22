敵地・ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。7試合ぶりの6号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手が今季3勝目をかけて先発する。

大谷は前日20日（同21日）の同戦で3回に右前打を放ち、52試合連続出塁を記録した。1923年ベーブ・ルース（ヤンキース）を超え、球団2位の2000年ショーン・グリーンにあと1に。4打数1安打、2四球2得点で打率.272。チームは大勝して連敗を2で止めた。

なお、球団歴代最長は1958年デューク・スナイダーの58試合、メジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合連続出塁となっている。どこまで迫れるか。

オラクルパークは右翼側が海に面しており、海に飛び込む特大アーチは「スプラッシュヒット」と呼ばれている。ジャイアンツ所属選手のみのカウントとなっているが、大谷は昨年7月11日（同12日）に日本人初の“スプラッシュヒット”をマークした。

山本は前回14日（同15日)の本拠地・メッツ戦で8回途中4安打1失点に抑えたが、勝ち負けはつかなかった。今季は4試合登板で2勝1敗、防御率2.10。

ジャイアンツは右腕ランドン・ループ先発する。今季は4試合登板で3勝1敗、防御率2.38。前回16日（同17日）の敵地・レッズ戦では6回1安打無失点で3勝目を挙げた。昨季は22試合登板で7勝7敗、防御率3.80。（Full-Count編集部）