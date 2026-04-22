佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月イチコラム「アロハな気分」。今回は待ってました！蒲郡クラシックのV報告です。

スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。コラム「アロハな気分」です。やりました〜！蒲郡クラシックで優勝することができました！

蒲郡って3年前のダービーで、24場の中で最後の最後に優勝した場だったのに、またSGを勝てるなんて。見えない力ってあるんでしょうね。スピリチュアルゼロだったのに、高良大社にお参りしてから、かなりスピリチュアル男子になってきました（笑い）。

2日目11Rで4カド捲りが決まったときに“これは優勝できるかもしれない”って流れを感じましたね。準優も優勝戦も、重圧とうまく闘えた。緊張感のつくり方とか、めっちゃコントロールがうまくなりました。こういう感覚のときがいいっていうのを分かっているし、それがいいんでしょうね。

気持ちのコントロールって大事だなと改めて感じました。前向きになれたし、落ち着いて走れている。レースが楽しいですね！

優勝して“これが最後かもしれないな。だからこの景色を目に焼きつけておきたい”って強く感じました。そんなことないってみんな言うんですけど、ボートレースってほんと分かんないんすよね。池田浩二さんもいつももう最後って言っていますし、獲った人は分かっているんです。

クラシックを初めて勝てたし、これからもみんなの期待に応えたいです。今年最初のSGを勝てたのは凄く気持ちいい。逆にチャレンジができる。守るよりも挑戦の気持ちが強い。調子がいいときこそ、攻めの気持ちが成長スピードを爆速にしてくれる気がします。

もう一つうれしいことがありました。福岡周年で弟子の（上野）真之介がやりましたよ！！G1初優勝です。うれしかったし、僕も肩の荷が下りました。佐賀支部、みんなの意識が高いので、どんどん強くなって今が最強世代ですね！

今年からの新企画、僕からのクイズ、前回の“僕が好きなハワイの場所、スポットはどこでしょうか？”。難しかったですよね。正解は「ピルボックス」っていう山でした。では第4弾です。

――僕の苦手な食べものはなんでしょうか？

答えを5つ用意しています。月末に、スポニチボートレースX内で再び告知します。第4弾の解答はそちらにお願いします！