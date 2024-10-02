シャネル（CHANEL）が、10月1日21時（日本時間）に2025年春夏プレタポルテコレクションを発表しました。Courtesy of CHANELガブリエル シャネルの名前が刻まれたグラン パレのメインエントランス。2025年春夏プレタポルテコレクションは、シャネルがグラン パレへ再び舞い戻ってきたことを表現するもので、この再訪を象徴するかのように、今回のショーでは、ガラス張りの身廊天井の下で翼を解き放ちます。Courtesy of CHANELシャネ