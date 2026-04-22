珍しい形でのVAR介入



ギリェルミ・バラのゴラッソが決まるも



交代出場の望月ヘンリー海輝が

ピッチに入る前に試合再開したとしてゴールは無効に⚽️



町田は思わぬ形で命拾い



ACLEファイナルズ 準決勝

町田×シャバーブ

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