【スターバックス】が春シーズン第2弾の主役に抜擢したのは、いちご！ 毎年、いちごの新作ドリンクを心待ちにしている人も多いのでは。2026年3月25日に発売した、いちごを使った3種類の新作ビバレッジのうち、2種類はすでに販売終了しているものの、残りの1種類はまだ楽しめる様子。今回は、そんなスタバの新作ドリンクをピックアップ。もう飲んだという人も、ぜひ試してほしい、カスタムをご紹介します。 チョコレ&#