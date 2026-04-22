「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が20日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。昨年、結婚まで考えた彼女と別れたと明かした。

濱田は、別れた理由を「大阪で働いていたんですけど、相手の実家の事情で仕事を辞めて実家に帰らないといけないってなった」と説明し、「だから、嫌いになって別れた訳じゃないんで、今までで一番未練の残る別れ方だった」と語った。

その女性について「僕にとって素直で気の利く、とてもいい女性だったんですよね」と言い、出会いは「劇場の出番終わりに家に帰ったんですけど、SNSにDMが来てて、“大阪の梅田という街で濱田さんをお見かけしました。声をかけようと思ったんですけど、あまりに歩くスピードが早かったので、途中で見失いました”っていうメッセージが」と語った。

MCの「千鳥」大悟が「お前歩くの速いの？」と驚くと「そんなワケない。この子なりのユーモアなんです。それがこの子いいなってなって、やり取りを重ねてお付き合いをしようってなった」と明かしていた。