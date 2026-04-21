東京ディズニーリゾート(ＴＤＲ、千葉浦安市）を運営するオリエンタルランドは２１日、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｄｉｓｎｅｙ Ｒｅｓｏｒｔ」（７月２ 日から９月１４日まで）の概要を発表した。そのなかで東京ディズニーシー（ＴＤＳ）のアトラクション「アクアトピア」が９月１４ 日をもっててクローズすることが明らかになった。

東京ディズニーランド（ＴＤＬ）では、９月１４日に終了を予定している「Ｒｅａｃｈ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ」を「Ｒｅａｃｈｆｏｒ ｔｈｅ Ｓｔａｒｓ：Ｅｖｅｒｌａｓｔｉｎｇ Ｄｒｅａｍｓ」として実施。この期間だけの特別な演出となる。また、「ガジェットのゴーコースター」が今年新たに“びしょ濡れ”バージョンになって登場。アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」とＴＤＳのメディテレーニアンハーバーで実施する「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」では、Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ が担当する「サマー・クールオフａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｄｉｓｎｅｙ Ｒｅｓｏｒｔ」のテーマソング「Ｃａｒｒｙｉｎｇ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ （Ｔｏｋｙｏ Ｄｉｓｎｅｙ Ｒｅｓｏｒｔ Ｖｅｒｓｉｏｎ）」が流れ、心を躍らせながらクールダウンができる。

ＴＤＳ「アクアトピア」は、今年も期間限定でびしょ濡れになるスペシャルバージョン「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」予測不能な動きをする自動運転のウォータービークル「アクアトピア」は９月１４ 日をもっててクローズすることが発表され、“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくる最後の機会になる。４月８日から２２日まで休止期間で２３日から６月３０日までのは通常バージョンで運営される。