女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第3話が、21日に放送された。

＜※以下、ネタバレ有＞

第3話は、「よこた鮨アカデミー」講師の大江戸（松山ケンイチ）が、かつて店主として営んでいた鮨屋で弟子を殴り、閉店に追い込まれたというニュース記事を胡桃（ファーストサマーウイカ）が見つけてくる。記事の内容を認める大江戸に対し、学長の横田（関根勤）は「しばらく休みを取るように」と出勤停止を言い渡す。

講師不在という異例の事態に困惑するみなと（永作博美）たち。一方、胡桃は大江戸を厳しく追及したものの、クラスメートの森（山時聡真）から「和を乱している」と責められ、孤立を深めていく。

クラスがバラバラになっている状況に、みなとは何か働きかけることができないかと考える。ある日、みなとは友人・磯田泉美（有働由美子）と訪れた病院で胡桃と遭遇する。一行は泉美のいきつけのカラオケスナックに移動し、そこでみなとは「私はどうしても先生が悪い人に思えないんだよね」と胡桃を諭す。

胡桃は「先生のことを全然見ていなかった」と非を認め、大江戸に謝罪する決意を固める。出勤停止となっていた大江戸を探すみなとと胡桃は、街で大江戸と、彼の修業時代の親方・土方洋司（金田明夫）と遭遇する。土方の自宅に招かれた胡桃は、大江戸に謝罪。大江戸も理想とする職人でいようとする余り、当時の弟子の不満に気づけず、トラブルに発展したという過去を明かす。お互いの胸中を打ち明け、大江戸と胡桃は和解する。

その後、大江戸は「よこた鮨アカデミー」に復帰。胡桃の発案で懇親会を開催する。そこで、胡桃は「一曲歌ってもいいですか？」と切り出し、「マツケンサンバ」を熱唱。大江戸を半ば強制的に誘い、2人で軽快なダンスを披露するのだった。

松山ケンイチが「マツケンサンバ」を踊るという貴重なシーンの実現に、視聴者からは「マツケンサンバを踊る松ケンwww」「マツケンがマツケンサンバ踊ってるわ」「松山ケンイチのマツケンサンバを観られるとは」「松ケンがマツケンサンバ踊ってる〜」「最高やん」といった反響が寄せられていた。