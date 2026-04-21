Screenshot: Gizmodo US/ Reid Wiseman, NASA

大成功を収めたNASAの月計画アルテミスミッション、アルテミスII。約50年ぶりに人類は地球低軌道の外の宇宙空間へと飛び出し、月の向こう側を目にし、人類史に残る宇宙探査となりました。

アルテミスIIが捉えた美しい宇宙画像が次々公開されており、搭乗したクルーメンバーの撮影機材の1つがiPhone 17 Pro Maxだったことも話題になりました。アルテミスIIにて撮影された画像・動画の中でも、ミッションコマンダーを務めたリード・ワイズマン宇宙飛行士が、先日Xにポストした動画はまた別格の美しさです。

月の向こうに見える地球

Only one chance in this lifetime…



Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c - Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

まさにワイズマン宇宙飛行士のいう「一生に1度のチャンス」の景色です。

まるで夕焼けのように月の向こうに隠れていく地球。SFのようなこの現実のシーンを撮影したのもiPhone。iPhone 17 Pro Maxの望遠8倍光学ズームで撮れた映像が、そのままがポストされています。編集は一切なしのとってだし。音楽が追加されることもなく、後ろではクリスティーナ・コック宇宙飛行士がNikonカメラのシャッターを切りまくる音もはいっています。

もし、普通の人が宇宙旅行に行くことがあれば、iPhoneだけで旅の思い出撮影は十分ですね。