娘に性的暴行 父親の控訴を棄却 一審で実刑判決 富山県黒部市
当時高校生だった娘に、黒部市の自宅で性的暴行を加えたとして、一審で実刑判決を受けた父親の控訴審で、名古屋高等裁判所金沢支部はきょう、父親の控訴を退けました。判決を受けて娘は「本当につらい時間だったが、改めて全面的に訴えを認めてもらい安どしている」と話しました。
きょう、名古屋高裁金沢支部に入る福山里帆さん（26）。
判決などによりますと、里帆さんの父の大門広治被告（54）は、2013年から複数回にわたり、里帆さんに性的暴行を加えていました。
一審の富山地裁は、去年10月に判決を言い渡しました。
「家庭内という発覚しにくい状況の中で、里帆さんが心理的に追い込まれ、抵抗できない状態に陥っていることに乗じた、悪質性が高い常習的な犯行」として、懲役8年の実刑判決を言い渡していました。
大門被告はこれを不服として控訴。
そして、迎えたきょうの控訴審判決を、里帆さんは傍聴した一方、大門被告は出廷しませんでした。
名古屋高裁金沢支部は、「一審判決に誤りはなく、量刑についても未だに不合理な弁解をしていて見直す余地はない」として、大門被告の控訴を退けました。
きょうの裁判を傍聴した娘の里帆さんは。
大門被告の娘 福山里帆さん
「全面的に相手方の言っていることを否定して、私の言っていたことを、前回と同じように認めてくださったことを、より安心して今この場にいることができます。反省はしていないと私は感じています。反省をしたのであれば、自分が8年間そこに入って、何が悪かったのかよく考えてほしいなと思います。これ以上親として失望させないでほしい。一人の大人として、少しでも尊敬できる大人であってほしいと、心の底からそれだけは願います」
里帆さんはこのように胸の内を語りました。