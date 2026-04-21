登録者数189万人の人気男女YouTuber「夜のひと笑い」が、2026年4月16日に公開した動画で、2年間アンチコメントをしてきた視聴者の開示請求を行ったところ、地元の知人であることが分かったと明かした。

コメント欄などで誹謗中傷・暴露を繰り返す

「夜のひと笑い」は、元カップルのこうくんと、いちえさんによる男女コンビYouTuber。

「2年間アンチコメントしてきたやつを開示請求したら親友でした。『釣り無しです』」と題した動画で2人が語った内容によれば、およそ2年前から、地元民しか知り得ないことをYouTubeのコメント欄に書いてくる視聴者がいたという。最初は中学校名や高校名、過去に住んでいた家の住所の暴露から始まり、次第にエスカレートしていった。

「こう君といちえちゃんそんなキャラじゃなかったよ めっちゃきもいんだけど」といった悪口を書き込まれるようになり、ブロックしてもその視聴者は何度もアカウントを作り直してきたという。決定打となったのは、こうくんが現在住んでいるマンションの住所をコメント欄で公開したこと。さらに、いちえさんが裏アカウントで肌荒れの悩みに関するポストをしていたことなど、身近な人間しか知り得ない情報をコメント欄やSNSライブで拡散・誹謗中傷してきたために、開示請求を決断するに至ったという。

弁護士に相談し、数か月かけてプロバイダへの情報開示手続きを進めた結果、特定された人物は地元の知人だったという。発覚した瞬間についていちえさんは「鳥肌が立った」と振り返り、「身近におるっていうもんな、敵は」とつぶやいた。こうくんは「許されへん」と怒りをあらわにし、「直接会って話そうと思ってるんですよ。そいつと。ガン詰めにしたろかなと思って」と直接対決の意向を示した。そして、こうくんは今後も同様に誹謗中傷された場合は開示請求をしていくとし、「僕たちには人脈とお金があるんで」と「アンチ」に釘を刺していた。