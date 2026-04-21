タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、映画「プレデター」シリーズなどに登場する「プレデター」たちのマスクをミニチュアサイズにしたカプセルトイ「プレデター マスククロニクル」を、2026年4月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。

11種をラインアップ

「プレデター」は、映画「プレデター」シリーズおよび「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場し、個体ごとにマスクが異なる地球外生命体。関連シリーズは8作にのぼり、その中の7作に登場するプレデターのマスクが、高さ約50ミリでボールチェーン付きのミニチュアマスコットになった。

1987年公開の「プレデター」から2022年配信開始の「プレデター：ザ・プレイ」まで、シリーズ7作中に登場する主要なマスクを立体化した。

ラインアップは、「JUNGLE HUNTER PREDATOR」（1987年 プレデター）、「CITY HUNTER PREDATOR」（91年 プレデター2）、「SCAR PREDATOR」「CELTIC PREDATOR」「CHOPPER PREDATOR」（2004年 エイリアンVSプレデター）、「WOLF PREDATOR」（07年 エイリアンズVSプレデター）。

「BERSERKER PREDATOR」「FALCONER PREDATOR」「TRACKER PREDATOR」（10年 プレデターズ）、「FUGITIVE PREDATOR」（18年 ザ・プレデター）、「FERAL PREDATOR」（22年 プレデター：ザ・プレイ）の全11種。

価格は1回400円（税込）。