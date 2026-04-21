【スシロー】人気店『中村商店 高槻本店』監修「香味清湯 塩らーめん」登場、ガーリック香る油そばも同時発売

寿司チェーンのスシローは4月22日より、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、大阪･高槻の人気店“中村商店 高槻本店”監修の「香味清湯 塩らーめん」と、オリジナルの「ガツンと!醤油ガーリック油そば」を全国のスシロー店舗で販売開始する。

中村商店 高槻本店

〈香味清湯 塩らーめん〉

食べログ点数3.70の高評価を獲得した“大阪･高槻で愛され続ける人気店”中村商店 高槻本店が監修。鶏･豚と魚介の旨みを合わせたスープは、あっさりとしながらもコク深く、旨みを凝縮した味わいに仕上げた。

価格:税込450円〜

販売期間:2026年4月22日(水)〜5月10日(日)

販売予定総数:52万食(完売次第終了)

〈ガツンと!醤油ガーリック油そば〉

キレのある醤油だれをまぜることで旨みが重なり、具材によって味わいの変化も楽しめる一杯。ガーリックの香りが食欲をそそる、パンチの効いた仕立てで、最後まで飽きのこない味わいに仕上げた。

価格:税込480円〜

販売期間:2026年4月22日(水)〜5月10日(日)

販売予定総数:33万食(完売次第終了)

【画像を見る】「香味清湯 塩らーめん」、「ガツンと!醤油ガーリック油そば」の画像はこちら

〈販売概要〉

･販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は対象外

･店舗により価格が異なる

･いずれも持ち帰り不可

･販売状況により期間延長の可能性あり