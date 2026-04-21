2026年4月19日、東京都豊島区の東京芸術劇場で開催された「がん患者さんが歌う第九チャリティーコンサート2026」を鑑賞された秋篠宮妃紀子さまと、次女・佳子さま。

【写真】佳子さま、“クッキリ”と話題を呼んだドレスの全身姿を見る。ほか前日の園遊会での真っ赤なワンピ姿なども。

ステージでは、がん患者や家族、医師ら約200人がベートーベンの交響曲第9番「歓喜の歌」を合唱した。

SNSでは、園遊会の次の日の公務に感銘を受ける声が上がったほか、おふたり揃った姿に「温かい眼差しに胸が熱くなった」、「紀子さま、佳子さま、いつもご公務ありがとうございます」、「お美しく清らかな母娘さま」などの投稿も見られた。

この日、佳子さまは前日の晴れやかな赤から、対照的なロイヤルブルーのワンピースをお召しになっていた。

このドレスは2025年10月の「第79回国民スポーツ大会」総合閉会式でもお召しになっていたもので、当時、ネットでは「ボディラインが"クッキリ"しすぎている」と話題になった一着だ。

SNSでは滋賀県のシンボルカラー"琵琶湖ブルー"を表現されたのではと憶測があったが、今回は紀子さまもペールブルーをお召しになり、おふたり揃って濃淡の違うブルーコーデだった。

そしてイヤリングはひし形のブルーのデザイン。青や緑に光るモザイク調のデザインで、螺鈿（らでん）のような素材が使われているようにも見える。佳子さまがお召しになっていたイヤリングは、嵯峩螺鈿野村の公式オンラインストアで販売されている「螺鈿イヤリング ステンドグラス調 S GRN」（税込3万5200円）のものとみられる。

螺鈿は、貝の真珠層を薄く加工し、木地や漆器の表面にはめ込む伝統技法。光の当たり方によって色合いが変化する、奥行きのある輝きが特徴だ。イヤリング一つで全体のコーデを洗練された印象にまとめている着こなしだ。

佳子さまは公益社団法人日本工芸会の総裁も務めており、公務の際に伝統工芸を取り入れられることもある。今回のイヤリングも、そうした要素を感じさせる装いだった。