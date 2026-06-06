歴史学者、ガザに潜入する」［著］ジャン=ピエール・フィリユ書名からジャーナリスティックな戦場ルポを想像すると、いい意味で裏切られる。フランスの外交官としてアラブ各地を歴任し、パレスチナの歴史に精通した研究者として多くの論文やコメントを発信し続ける著者が、国際人道団体「国境なき医師団」の一員として、2024年末から一カ月、イスラエル攻撃下のガザを訪れた記録である。冒頭に、同じ悔恨の言葉が繰り返さ