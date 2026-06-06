本塁打、打点でチームトップに立つ岡本。バットで牽引している(C)Getty ImagesMLBは現地時間6月3日よりオールスターゲーム1次ファン投票がスタートした。今年も球宴の舞台に立つトッププレーヤーとして各球団から誰が選ばれるのか、投票をめぐっての話題が本格的に熱を帯びることになる。【動画】圧巻の逆方向弾！岡本が3戦ぶりに放った13号2ランシーンその中で、6月4日には米スポーツサイト『HEAVY』が、ブルージェイズの岡本