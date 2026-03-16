■ドイツの次はインドに抜かれる日本経済専門家の間で、日本のGDP（国内総生産）は、インドに抜かれたとの見方が多いようだ。2025年10月、国際通貨基金（IMF）は、2026年のインド経済の規模は4兆4636億ドル（1ドル＝157円で約700兆円）、わが国は4兆2798億ドル（671兆円）と予想した。写真＝iStock.com／NatanaelGinting※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／NatanaelGinting最近、わが国の凋落ぶりは鮮明化している。経済の