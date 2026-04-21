新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の公開を記念し、公開当日４月24日（金）より、『響け！ユーフォニアム』シリーズの無料一挙放送を実施する。



『響け！ユーフォニアム』は、武田綾乃による小説を原作とした京都アニメーションが手がける人気アニメシリーズ。高校の吹奏楽部を舞台に音楽に打ち込む生徒たちの成長や葛藤、仲間との絆を描き、繊細な心理描写と美しい映像表現で多くのファンを魅了。2015年のTVアニメ第１期放送を皮切りに、TVアニメは３期にわたり放送されたほか、劇場版やスピンオフなども展開され、長年にわたり高い支持を集めている。４月24日（金）には、物語の最終章が描かれる最新作『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編が公開。シリーズの集大成となる物語として、さらなる注目を集めている。



このたび決定した『響け！ユーフォニアム』シリーズの無料一挙放送企画では、TVアニメシリーズ全話に加え、劇場版や特別編、スピンオフ映画までシリーズ全作を４月24日（金）午後４時30分から４月26日（日）にわたり無料一挙放送。なお、すべて放送後１週間無料で楽しめる。



(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会



(C)武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会2024