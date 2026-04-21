秋元真夏、ベッドで服を脱ぎ馬乗りに… 演技に反響「だいぶ殻破ってる」「ま、まなつサン…」『産まない女はダメですか？』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第4話が20日放送され、秋元真夏のベッド上での演技に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「ま、まなつサン…」ベッドで服を脱ぎ馬乗りになる演技に反響が寄せられた秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第4話では、母・愛子（西田尚美）との衝突の場に駆けつけた哲也がアサを抱きしめる。アサの意志を尊重し中絶に同意する哲也の優しさと、彼の想いが詰まったベビー服に心を動かされたアサは、ついに産む決意を固める。
産む覚悟を決めて妊娠中の注意事項を入念に調べて実践するアサに対し、哲也は連日飲み歩き、塩分控えめなアサの食事にも不満を募らせ、子どもを持つことを後悔するような言葉まで出た。
和解した夫婦の裏で沙也香（秋元真夏）は、高校時代の先輩である哲也に接近。飲み会の席で、沙也香は液体のようなものを哲也のドリンクに入れ、哲也が昏睡したような状態となった。
沙也香はホテル上で服を脱ぎ、哲也に馬乗りになって顔を近付けた。その後、気を取り戻した哲也はその場を後にしたが、タオルを巻いた沙也香は哲也に対して、「金沢先輩の『初めて』になれて嬉しいです」などとメッセージを送っていた。
秋元の演技には「だいぶ殻破ってる」「ま、まなつサン…」「悪女役ハマってる」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】「ま、まなつサン…」ベッドで服を脱ぎ馬乗りになる演技に反響が寄せられた秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第4話では、母・愛子（西田尚美）との衝突の場に駆けつけた哲也がアサを抱きしめる。アサの意志を尊重し中絶に同意する哲也の優しさと、彼の想いが詰まったベビー服に心を動かされたアサは、ついに産む決意を固める。
産む覚悟を決めて妊娠中の注意事項を入念に調べて実践するアサに対し、哲也は連日飲み歩き、塩分控えめなアサの食事にも不満を募らせ、子どもを持つことを後悔するような言葉まで出た。
和解した夫婦の裏で沙也香（秋元真夏）は、高校時代の先輩である哲也に接近。飲み会の席で、沙也香は液体のようなものを哲也のドリンクに入れ、哲也が昏睡したような状態となった。
沙也香はホテル上で服を脱ぎ、哲也に馬乗りになって顔を近付けた。その後、気を取り戻した哲也はその場を後にしたが、タオルを巻いた沙也香は哲也に対して、「金沢先輩の『初めて』になれて嬉しいです」などとメッセージを送っていた。
秋元の演技には「だいぶ殻破ってる」「ま、まなつサン…」「悪女役ハマってる」などのコメントが寄せられている。