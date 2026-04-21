京本大我の白衣姿×足組みオフショットに「毎日通いたい」「メロすぎる」の声！待望の“お医者さんらしい”姿にファン歓喜

【写真】スクラブ×白衣姿が「素敵！」と話題の京本大我／スーツ姿のオフショット【動画】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話予告（4月26日放送）

ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）の公式SNSにて、京本大我（SixTONES）の白衣姿が公開され、ファンの話題を集めている。

■京本大我、白衣姿のオフショット公開「次の方どうぞの図」

京本は、志尊淳主演のドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演中。スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司で、副院長の山城拓人を演じている。

今回公開されたのは、4月19日に放送された第2話のオフショット。京本は手術着の上から白衣を纏った姿で足を組んで座り、凛々しい表情を浮かべている。

同作で初の医師役を演じている京本だが、これまでのオフショットはスーツ姿ばかり。そのため、投稿にも「やっとお医者さんらしい拓人が」「次の方どうぞの図」というキャプションが添えられた。

待望の“白衣姿”のオフショットに、ファンからは「あまりにも素敵すぎる！」「名札の写真もかっこよすぎ」「これからもどしどし大我くんの医師姿をアップしていただきたい！」「スクラブもお似合い」「こんな先生目の前にいたら心拍数が上がっちゃう」「患者殺到する」「やばいメロすぎる」「毎日通いたい」など、大きな反響が寄せられている。

■写真：山城拓人（京本大我）のスーツ姿

■動画：ドラマ『10回切って倒れない木はない』第3話予告（4月26日放送）