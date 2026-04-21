ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』よりトップウマドルを目指す「スマートファルコン」がスケールフィギュアで登場
【ウマ娘 プリティーダービー スマートファルコン】 2027年3月 発売予定 価格：26,180円
2027年3月 発売予定
(C) Cygames, Inc.
アルターは、フィギュア「ウマ娘 プリティーダービー スマートファルコン」を2027年3月に発売する。価格は26,180円。
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より「スマートファルコン」が1/7スケールフィギュアで登場。
トップウマドル（ウマ娘のアイドル）を目指す彼女を、ウイニングライブのステージを思わせる明るい表情とアクティブなポージングで立体化。ピンクを基調とした勝負服も実感豊かに再現され、柔らかく広がったスカートや丁寧に造形された各部の装飾が華やかな印象を盛り上げる。
作り込まれたマイクやシューズもフィギュア全体をさり気なく引き締めている。
ウマ娘 プリティーダービー スマートファルコン
2027年3月 発売予定
価格：26,180円
スケール：1/7
サイズ：全高約250mm（台座含む）
(C) Cygames, Inc.
※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。