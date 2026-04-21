「ＡＣＬＥ準決勝、神戸１−２アルアハリ」（２１日、サウジアラビア・ジッタ）

神戸はアルアハリに逆転負けを喫して、準決勝で敗退した。

前半２６分にはＧＫ前川がＦＷトニーの強烈なシュートを弾く好セーブ。同３１分にはセットプレーからＦＷ大迫が頭で落としたボールにＦＷ武藤が右足で合わせて先制に成功。右人差し指を高々と突き上げた。前半４７分には右サイドからの早いクロスにＦＷトニーが左足で合わせるトリッキーなシュートを打たれてひやりとした場面もあったが、１点リードで前半を折り返した。

後半５分、縦ロングパスからＦＷトニーに抜け出されてゴールネットを揺らされるもオフサイド。後半９分にはＦＷ佐々木がペナルティーエリア内から左足でシュートを放つもバーに嫌われた。後半１７分、ＦＷガレーノがゴールまで約３０メートル離れた位置からの強烈なミドルシュートがゴール右隅に突き刺さり同点。後半２６分には左サイドのクロスからＦＷトニーに合わせられて逆転を許した。後半３０分にはロングパスからＦＷマフレズに左足で流し込まれたが、オフサイドとなって追加点は免れた。

その後も防戦一方となり、追いつくことができず。試合終了後、先制ゴールを決めた武藤は悔し涙を流し、イレブンはピッチに倒れ込んで悔しさをにじませた。