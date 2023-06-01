【Amazon：Logicool G ゲーミングデバイス】 セール期間：4月21日0時～5月4日23時59分

型番：G-PPD-002XWL-BKd

Logicool G（ロジクール G）のゲーミングデバイスがAmazonにてセール価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。

セールの対象となっているのは、ワイヤレス ゲーミングマウス、ワイヤレス ゲーミングヘッドセット、ゲーミングキーボード、レーシングゲーム用のハンドルコントローラーなど。いずれも国内正規品で、Amazon限定の壁紙ダウンロード付きとなっている。

各種スペックなどは商品ページより確認可能。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

型番：G-PPD-004WLSE-BKd

型番：G522-BKd

型番：G515-TKL-RTBK / G515 RAPID TKL

型番：G-PPD-004WLCO-BKd

型番：GPROXSL-WLDEXBKd

型番：G-PKB-TKL-RTBKd

Logicool G ロジクール G ハンコン ステアリングコントローラー G29