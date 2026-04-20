お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が19日放送のテレビ放送系「ゴッドタン」（日曜 前1・50）に出演。昨年11月に破局を発表した「蛙亭」イワクラ（36）との交際について言及した。

伊藤はひげのない姿で登場。劇団ひとりから「髭がなくなってるのよ〜！何で？別れたりとかあったから？」と聞かれると「別れたり以外にも、いいことがひとつも…。と言い、炎上した「Xも撤退しましたんで。今年は髭もそって、Xもやめて、数珠も買って…」と手首に着けた数珠も見せた。

この日は、伊藤のことを本当に嫌いな人を当てる「マジギライ1/5」のテーマで進行。その中の1人としてタレントの上杉真央が登場した。知っているのか？と聞かれた伊藤は「フジテレビで佐久間さんと『オールナイトフジコ』っていう深夜番組の時の、女子大生の中の1人です」と紹介。

上杉は、昨年の打ち上げの時に「俺の秘密教えるから、お前の秘密も教えろよ」と言っていたと暴露。伊藤は「言い方が！違うって、そんなイヤらしい言い方してないって！」と慌てた。

その時に伊藤が言った「秘密」について聞かれると、伊藤は「ちょっと、その時に言ったのじゃなくてもいいですか？」とはぐらかそうとしたが、上杉が「その時に言った秘密、“4月に俺、結婚する”らしいぞ」と言うと、スタジオの共演者は騒然。

劇団ひとりが「結婚する予定だったんだ？」と聞くと、「結婚する予定だったよ！」と伊藤。ひとりは、その時期を「去年の3月？」と確認し「もう、すぐだったんだ」と驚いていた。